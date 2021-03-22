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Путин оценил слова ЕК о российских вакцинах фразой «странные заявления»

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин оценил слова еврокомиссара (ЕК) по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о необходимости российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза фразой «странные заявления». Его слова передает РИА Новости.

Глава государства также указал, что Россия никому ничего не навязывает. «Странные заявления. Мы ничего никому не навязываем», — сказал президент во время совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции.

Ранее 22 марта Бретон заявил, что Европе не понадобится «Спутник V», так как в ЕС уже были одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. «Поскольку мы — континент, где больше всего одобренных медицинским регулятором вакцин — четыре, и мы ведем в сфере их производства, нам будет абсолютно не нужен "Спутник V"», — сказал еврокомиссар.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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