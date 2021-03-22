Раскрыты новые возможности лайт-вакцины от корорнавируса

Лайт-вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может применяться как для быстрой вакцинации населения, так и для повышения иммунитета у уже переболевших COVID-19. Новые возможности препарата раскрыл директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вакцина "Спутник Лайт" создана не для того, чтобы заменить "Спутник V". "Спутник лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V", он создается фактически для быстрой вакцинации населения, а также дает возможность использовать для вакцинации переболевших, у которых уже есть определенный иммунитет к COVID-19, но его надо поднять», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что в России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, теперь исследования препарата будут направлены на экспертную оценку.

О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса объявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.