Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в России и ряде других стран. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Как отмечается в сообщении, создатели «Спутника V» уже подали заявку на экстренное одобрение своей однократной вакцины. Там же указывается, что «Спутник Лайт» «выйдет в мир» уже в марте.

27 февраля сообщалось, что в Москве началась вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт». Как отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, стать участниками исследования смогут люди старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.