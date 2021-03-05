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В России завершилась вторая фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / РИА Новости

В России завершилась вторая фаза клинических испытаний вакцины «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, также завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона», данные направлены экспертам.

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они направлены на экспертную оценку, в том числе завершена оценка вакцины, разработанной "Вектором" "ЭпиВакКорона" для использования лицами 60 лет и старше», — сказал он.

28 февраля сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт» в России и ряде других стран.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа. О разработке «лайт-вакцины» от коронавируса заявил в декабре 2020-го президент России Владимир Путин. По словам главы государства, у препарата будет более короткий период выработки антител, а уровень защиты вакцины дойдет до 85 процентов.


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