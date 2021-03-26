Разработчики «Спутника V» ответили на слова Макрона о «мировой войне нового типа»

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «мировой войне нового типа» предложили присоединиться к тем странам, которые начнут производить препарат у себя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V».

«Дорогой Эммануэль Макрон, мы стараемся, чтобы вакцины оставались вне политики — это наша лучшая надежда на мир во всем мире, не на войну», — обратились к Макрону разработчики вакцины. Они также поблагодарили его за команду ученых и партнерство, которое вносит вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Кроме того, разработчики препарата подчеркнули, что производство разных видов вакцины — это «путь к вакцинной независимости».

Ранее Макрон заявил о «мировой войне нового типа», с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. По его словам, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину».

Всего в России зарегистрированы три вакцины против COVID-19. Самым первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», состоящий из двух компонентов на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще две отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, идут испытания однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».