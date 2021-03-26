Макрон заявил о «мировой войне нового типа» из-за вакцин и России

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о «мировой войне нового типа», с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. Его слова приводит Le Figaro.

По его словам, Европа также стоит «перед лицом атак» из-за «стремления России и Китая оказать влияние через вакцину».

Макрон считает, что Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. «Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19 к лету 2021 года.

Ранее Макрон испугался за исход президентских выборов 2022 года и предрек попытки повлиять на их итог.

Ранее в марте власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавирусной инфекции, которая была создана британско-шведской компанией AstraZeneca.

В 20 европейских странах решили запретить использование вакцины AstraZeneca, при этом в компании заявляли о безопасности вакцины.