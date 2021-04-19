В Чехии призвали полностью пересмотреть отношения с Россией

Информация о надвигающемся скандале между Москвой и Прагой поступила от источников в спецслужбах еще несколько недель назад, однако Чехия продолжала готовить тендер на достройку АЭС с участием «Росатома» и даже пыталась купить российскую вакцину «Спутник V». Однако сейчас нужно полностью пересмотреть свои отношения с Россией — с таким призывом выступают журналисты чешских СМИ, пишет издание Сeskе noviny.

Другие журналисты отметили тот факт, как быстро «информация об участии России во взрывах во Врбетице появилась во время возросшей напряженности между Западом и Москвой».

Ранее Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца дня 19 апреля. В посольстве Чехии в России оставят всего пять дипломатов. Данное решение стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек в интервью газете Pravo объявил о скором, в течение ближайших нескольких дней, официальном исключении российской госкорпорации «Росатом» из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что отношения России и Чехии могут быть заморожены. Это случится, если Прага продолжит политику обвинений в адрес Москвы.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года, в результате погибли два человека. Причина ЧП пока неизвестна.