В России допустили заморозку отношений с Чехией

Отношения России и Чехии могут быть заморожены в случае, если Прага продолжит политику обвинений в адрес Москвы. Такие последствия допустил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводятся в Telegram-канале «СенатИнформ» в понедельник, 19 апреля.

По его словам, сейчас прекращать отношения нецелесообразно и лучше этого вообще избежать, так как восстановить утраченное будет сложно.

«Чехия абсолютно безответственно обвинила Россию, цепляясь за выдуманные аргументы. Это говорит о том, что там просто выполняли решение подержать американцев в трудный момент, когда шло разоблачение участия США в попытке уничтожения Александра Лукашенко и совершения госпереворота», — сказал сенатор.

Накануне Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. В посольстве Чехии в России оставят работать пять дипломатов. Данное решение стало ответом на действия чешских властей, которые 17 апреля объявили о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года, в результате погибли двое человек.