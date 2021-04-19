Словакия поддержала Чехию в высылке российских дипломатов

Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала Чехию в вопросе высылки российских дипломатов. Она написала об этом на своей странице в Twitter.

«Словакия внимательно следит за предполагаемыми подрывными действиями с участием зарубежных спецслужб, которые привели к гибели людей и массовым разрушениям в Врбетице. Мы поддерживаем Чехию и предпринятые ею шаги», — написала Чапутова.

Глава МИД Словакии Иван Корчок также осудил «подрывную деятельность» против Чехии, направленную «против безопасности ближайшего соседа и союзника». «Мы должны еще больше укрепить наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность наших граждан», — написал Корчок в своем Twitter.

Ранее Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

18 апреля посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. В ведомтсве ему перечислили ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.