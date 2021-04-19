Бывший президент Чехии отказался верить в причастность России ко взрывам

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус отказался верить в причастность России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице. Его заявление опубликовало издание Lidovky.cz.

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Клаус сравнил ситуацию с обстановкой в 1950-е, добавив, что заявления нынешних чешских политиков заставляют его от бессилия стучать кулаком по столу. «Я считаю, что если бы [бывший президент США Дональд] Трамп одержал победу на президентских выборах в США и остался президентом, то никто не вспомнил бы об истории во Врбетице», — заявил политик.

По его словам, у чешского правительства и связанной с ним псевдооппозиции перестало получаться держать людей в страхе с помощью пандемии COVID-19, поэтому понадобилось придумать нового врага. «Они прекрасно знают, что напуганными людьми легче управлять. Пожалуйста, прекратите. Вы должны заботиться о нашей стране больше, чем о себе»,— призвал Клаус.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.