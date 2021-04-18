Мир
 
Последние новости
МИД России выразил протест Чехии из-за высылки дипломатов
Харитонов одержал победу в поединке на голых кулаках
В России задумали обязать банки давать возможность ограничения онлайн-оплаты
Захарова заявила о попытке перекрыть информацию о госперевороте в Минске
В Белоруссии заявили о дежурстве круглыми сутками иностранных войск у границ
Диетологи назвали опасные для употребления на голодный желудок продукты
Ответ Путина на звонок Байдена сравнили с сицилианской защитой в шахматах
Макгрегора проверили на допинг дважды за неделю
Россиянам предложили запретить въезд в Евросоюз
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД указали на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В МИД России указали на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — подчеркнули в министерстве.

В среду, 14 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Из страны также были высланы десять сотрудников дипмиссии.

В субботу, 17 апреля, Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Работников посольства заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД России выразил протест Чехии из-за высылки дипломатов
В Совфеде призвали ввести санкции против Чехии
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов