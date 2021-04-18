В МИД указали на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии

В МИД России указали на американский след в высылке российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — подчеркнули в министерстве.

В среду, 14 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России. Из страны также были высланы десять сотрудников дипмиссии.

В субботу, 17 апреля, Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Работников посольства заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.