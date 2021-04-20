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Россия назвала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД России назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Речь о взрыве на складе во Врбетице в октябре 2014 года, власти Чехии обвиняют Россию в причастности.

По мнению Захаровой, власти Чехии опозорились на весь мир из-за подобных обвинений. В частности, Прага не знала, что склад боеприпасов с 2006-го не используется армией, а сдается частным оружейным компаниям. Таким образом, оружие на складах якобы хранилось без контроля властей.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека... Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли [российских граждан Александра] Петрова и [Руслана] Боширова. Стыдно? Стыдно», — рассказала дипломат.

19 апреля генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к делу о взрыве склада боеприпасов во Врбетице причастны российские граждане Александр Петров (предположительно, Александр Мишкин) и Руслан Боширов (предположительно, Анатолий Чепига), которые были обвинены в отравлении Скрипалей в 2018 году.

17 апреля чешская полиция объявила россиян в розыск.

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