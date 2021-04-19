Молдавия расследует информацию о паспортах Петрова и Боширова

Кишинев расследует появившуюся информацию об использовании молдавского паспорта россиянином Александром Петровым (Мишкиным), которого Великобритания обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а Чехия — в подрыве склада с боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство государственных услуг, которое занимается оформлением документов, начало внутреннее расследование и пообещало позже выступить с разъяснениями.

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17 апреля полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Руслана Боширова (Анатолия Чепигу). Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву склада с боеприпасами во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда погибли два человека.

До недавнего времени чешские власти считали, что ЧП случилось из-за халатности рабочих. Теперь Прага утверждает, что Петров и Боширов посетили склад за день до взрыва и заложили там взрывчатку. Премьер-министр Андрей Бабиш пообещал, что отчет о причастности российских спецслужб к произошедшему рассекретят.

По данным полиции, Петров и Боширов использовали в Чехии паспорт гражданина Молдавии Николая Попы и гражданина Таджикистана Руслана Табарова.

МИД России назвал информацию чешской стороны фейком.