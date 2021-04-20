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Кремль ответил на обвинения в причастности ко взрыву на складе в Чехии

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Обвинения Чехии в адрес России о причастности ко взрыву на складе во Врбетице в октябре 2014 года голословны и безосновательны. Таким образом на заявления Праги ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что Москва считает поведение чешской стороны разрушительным для двусторонних отношений. «Такая линия лишена здравого смысла», — добавил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов в Чехии маразматическим парадом. По ее мнению, власти Чехии опозорились на весь мир из-за подобных обвинений.

В понедельник, 19 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что взрывы на складе боеприпасов не были актом государственного терроризма. По его словам, речь идет о нападении на товар для болгарского бизнесмена.

Чехия в субботу, 17 апреля, заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной. По одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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