США назвали дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки обнадеживающей

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала обнадеживающей дискуссию по судьбе иранской ядерной сделки — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что, несмотря на их [переговоров] непрямой характер, дипломатические дискуссии являются верным подходом. И тот факт, что они продолжаются, является обнадеживающим», — отметила она.

Псаки затруднилась ответить на вопрос представителей СМИ о том, как долго может продлиться новый раунд переговоров по будущему СВПД.

Ранее в Вене прошел очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке. Участники встречи обсудили вопросы возвращения к полному соблюдению положений данного соглашения.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.