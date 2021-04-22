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США оценили вероятность возвращения к ядерной сделке с Ираном

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

На непрямых переговорах в Вене появилось больше понимания того, как США и Иран могут вернуться к ядерной сделке — Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

«Но прояснение этого не означает консенсуса», — отметил он. Представитель Госдепа добавил, что переговоры, вероятно, будут «многораундовыми». «Мы еще не близки к окончанию, остается много трудностей, которые нужно преодолеть», — сказал он.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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