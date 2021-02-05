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США прокомментировали сроки возвращения к ядерной сделке с Ираном

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Tom Brenner / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала сроки возвращения США к ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, сроки зависят от того, когда Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках соглашения.

«Если Иран вернется к полному выполнению своих обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. «Ленты.ру»), то США сделают то же самое и затем используют это в качестве платформы для достижения более долгосрочной и прочной договоренности, которая также будет касаться других сфер, вызывающих обеспокоенность», — заявила Псаки.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.

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