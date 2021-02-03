США назвали условие возвращения к ядерной сделке с Ираном

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал условие возвращения к ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона пока не контактировала с Тегераном после инаугурации президента США Джо Байдена. Он отметил, что это вряд ли произойдет, пока США не посоветуются с союзниками.

При этом Прайс подчеркнул, что Вашингтон готов к взаимному возвращению к соблюдению договоренностей с Тегераном. «Мы будем использовать это как платформу для более долгого и прочного соглашения и для того, чтобы решить другие аспекты», — добавил он.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.