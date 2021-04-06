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В России оценили вероятность восстановления иранской ядерной сделки

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24» оценил вероятность восстановления иранской ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, можно ожидать позитивных результатов на переговорах по восстановлению СВПД, которые стартовали в австрийской столице. «В принципе, все будет происходить очень сложно, это ясно уже сейчас. Но, мне кажется, есть реальные основания ожидать, что результат может быть положительным», — отметил Ульянов.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.

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