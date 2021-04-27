Иран преследовал корабли США

Катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) преследовали корабли американской береговой охраны в Персидском заливе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВМС США.

По данным газеты, инцидент произошел еще в начале апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас. Как отмечается, три боевых катера и судно поддержки под названием Harth 55 окружили два американских корабля во время патрулирования международных вод.

Иранское судно, в частности, подрезало американские и опасно с ними сблизилось — примерно до 60 метров. Это вынудило один из кораблей США прибегнуть к оборонительным маневрам, чтобы избежать столкновения.

В общей сложности иранская атака продлилась примерно три часа. За это время американцы сделали оппонентам несколько предупреждений, однако ответы были неразборчивы, пишет газета. Маневры КСИР сочли небезопасными.

Ранее сообщалось, что Иран не нашел виновных в подрыве своего танкера у берегов Сирии, но все равно решил наказать Израиль.