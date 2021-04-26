Иран не нашел виновных в подрыве танкера и решил наказать Израиль

Иран не нашел виновных в подрыве своего танкера у берегов Сирии, но все равно решил наказать Израиль. Об этом заявил глава генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова приводит иранский журналист Реза Хаастех в своем Twitter.

По словам военачальника, Тегеран не знает, кто стоит за атакой, но в любом случае «преподаст хороший урок Израилю». Багери отметил, что пока не решено, как именно отреагирует Иран, но посоветовал Израилю не терять бдительность.

Ранее сообщалось, что в одном из трюмов танкера в бухте сирийского порта Баянис произошло возгорание. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило, что пожар на судне произошел, предположительно, после «атаки беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского морского пространства». Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и потушили пламя.

До этого, 7 апреля, на иранском судне в Красном море произошла авария после срабатывания взрывного устройства на борту. Взрыв могла вызвать мина, прикрепленная к корпусу судна. Телеканал Al Arabiya сообщал, что инцидент произошел у берегов Эритреи, а судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). По данным СМИ Израиля, нападению подверглось разведывательное судно Sabiz.