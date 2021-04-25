В сирийском порту после атаки беспилотника загорелся танкер

В одном из трюмов танкера в бухте сирийского порта Баянис произошло возгорание. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В ведомстве указали, что пожар на судне произошел, предположительно, после «атаки беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского морского пространства». Спасатели оперативно локализовали очаг возгорания и потушили пламя.

7 апреля на иранском судне в Красном море произошла авария после срабатывания взрывного устройства на борту. Взрыв могла вызвать мина, прикрепленная к корпусу судна. Телеканал Al Arabiya сообщал, что инцидент произошел у берегов Эритреи, а судно принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана). По данным СМИ Израиля, нападению подверглось разведывательное судно Sabiz.