МИД Ирана прокомментировал слова Зарифа о России и Сулеймани

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал слова главы министерства Мохаммада Джавада Зарифа о переговорах с Россией по ядерной сделке, а также о роли бывшего командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касеме Сулеймани в них. Его слова передает РИА Новости.

В частности, Хатибзаде указал на необходимость рассматривать речь главы МИД полностью, а не по отдельным высказываниям. «Этот разговор был записан только на жесткие диски правительства и не предназначался для публикации. Неясно, кем и для каких целей он был выборочно опубликован в информационном пространстве», — сказал он.

При этом официальный представитель МИД подчеркнул, что Зариф «уважительно отзывается о Сулеймани, его прошлом и близких отношениях, о его мудрости, смелости и благоразумии».

Попавшие в сеть слова Зарифа, сказанные в ходе одной из бесед, которая не предназначалась для публичного обнародования, опубликовала газета The New York Times. В частности, он осудил решение Сулеймани разрешить российским военным самолетам пролететь над Ираном для бомбардировки Сирии, а также переброску военной техники и персонала в Сирию государственной авиакомпанией Iran Air без ведома правительства.

Кроме того, Зариф выразил мнение, что генерал якобы работал вместе с Москвой над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. По его словам, Россия не хочет успеха соглашения и «приложила все усилия» для создания препятствий.

Утечка беседы произошла в непростой для Ирана момент. В настоящее время Тегеран ведет в Вене непрямые переговоры с США при посредничестве Европы, направленные на возрождение ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договор был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.