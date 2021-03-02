Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США

Министерство обороны США опубликовало снятое с дрона видео ракетного удара Ирана по американской авиабазе в Ираке в январе 2020 года. Его показали по телевидению, ролик также разместил YouTube-канал The War Zone.

На видео, снятом на инфракрасную камеру, видно, как шесть ракет одна за другой попадают по объектам базы Эйн-аль-Асад. Всего в атаке было задействовано, по разным данным, от 11 до 16 ракет.

Сообщалось, что в результате были повреждены американские истребители. Ни один американский военный не погиб, однако 110 служащим базы, в момент удара находившимся недалеко, пришлось обратиться за медицинской помощью из-за черепно-мозговых травм.

В ночь на 8 января 2020 года Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.