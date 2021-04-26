В Иране рассказали о «грубом и недипломатичном языке» в разговорах с Лавровым

Глава МИД Ирана Мохаммад Зариф рассказал о том, что ему приходилось переходить на «грубый и недипломатичный язык» в разговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу ядерной сделки между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает персидская служба BBC News.

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В интервью Зариф утверждает, что Москва в 2015 году вмешивалась в политику Ирана, и обвинил ее в попытке сорвать ядерную сделку с США. По его словам, Россия инициировала переговоры с иранским генералом Касемом Сулеймани, чтобы саботировать сделку Тегерана и Вашингтона спустя десять дней после подписания договоренностей.

«Россия хотела уничтожить достижения иранского министерства иностранных дел. Русские не думали, что сделка состоится», — заявил министр. Он добавил, что из-за этого в переговорах с Лавровым ему приходилось грубить и использовать неподобающую политику лексику.

Зариф также утверждает, что нормализация отношений между Ираном и Западом «не в интересах России», поэтому Москва пыталась сорвать сделку.

Через час после публикации интервью официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что запись отредактировали, исказив смысл слов главы МИД.

8 мая 2018 года администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из ядерной сделки с Ираном и возобновила экономические санкции против страны. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки, но в феврале 2021 года заявил о желании возобновить ее. В результате ядерной сделки Тегеран соглашался в течение 15 лет не обогащать уран до оружейных кондиций в обмен на снятие с него американских санкций.