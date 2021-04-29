Захарова прокомментировала утечку разговора главы МИД Ирана о ядерной сделке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга с журналистами заявила, что Москва не принимает всерьез «непродуманные заявления» главы МИД Ирана Джавада Зарифа, и напомнила, что Тегеран неоднократно публично благодарил Россию за участие в переговорах по иранской ядерной программе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы судим по делам, а не по неким непродуманным или непозволительным заявлениям», — прокомментировала Захарова утекшее в сеть интервью Зарифа. Она напомнила, что Тегеран, в частности сам Зариф, в своих официальных обращениях не раз благодарил Россию за помощь в переговорах по иранской ядерной программе.

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Она привела в пример недавнюю речь председателя иранского парламента, который утверждал, что «без решающей помощи Российской Федерации в сравнительно короткий срок не удалось бы окончательно снять все накопившиеся у МАГАТЭ вопросы к Ирану, гарантировать прозрачность и исключительно мирную направленность его ядерной деятельности».

Захарова также объявила о готовности России помочь дружественной исламской республике в сложное для нее время и пообещала «конкретными делами помогать иранскому народу в борьбе с пандемией» в рамках расширения сотрудничества.

25 апреля иранские СМИ опубликовали утечку с фрагментами интервью министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. На записи Зариф утверждает, что Москве была невыгодна нормализация отношений между Западом и Ираном, поэтому она работала над саботажем сделки по ядерной программе Ирана. Он упоминал, что Москва сотрудничала с ныне покойным иранским генералом Касемом Сулеймани, чтобы сорвать сделку.

В настоящее время Тегеран ведет в Вене непрямые переговоры с США при посредничестве Европы, направленные на возрождение ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Договор был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.