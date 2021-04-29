МИД обвинил Брюссель в ухудшении отношений России и Европы

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Брюссель в том, что отношения России и Европы ухудшились и в настоящее время находятся в низшей точке. Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг, 29 апреля.

Захарова в своем сообщении процитировала заголовки СМИ о заявлении посла Евросоюза (ЕС) в Москве Маркуса Эдерера о низшей точке отношений между Россией и ЕС «после холодной войны».

«Не хватает в цитате [Эдерера] самого главного и честного — "благодаря усилиям Брюсселя"», — заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

О плохих отношениях России и Европы Эдерер заявил накануне, 28 апреля. Ранее он также высказывался на эту тему, заметив, что отношения сторон достигли дна. Тогда дипломат отметил, что ситуация с взаимной высылкой российских и европейских дипломатов может, в том числе, препятствовать сотрудничеству по климату.

Отношения между Россией и странами-членами Евросоюза, в частности с Чехией, Болгарией и странами Балтии, ухудшились на фоне обвинений российских спецслужб в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По первоначальной версии Праги, за день до подрыва на складе находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.