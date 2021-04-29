В Кремле отказались терпеть «то, что творят сейчас в Чехии»

В Кремле не будут терпеть «то, что сейчас творят в Чехии», Болгарии и других странах. Четкую позицию по этому поводу Россия показывает на международной арене. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не будем этого терпеть, и мы этого уже не терпим. Мы четко это демонстрируем», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва хочет быть в хороших отношениях с Чехией, Болгарией и странами Прибалтики, но этот посыл «почему-то упорно не хотят слышать ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах».

При этом мирится с недружественным отношением иностранных государств Россия не будет, отметил пресс-секретарь президента. В связи с этим, уточнил Песков, Москва уже ввела ответные меры.