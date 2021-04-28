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Боррель допустил ухудшение отношений Евросоюза и России

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Фото: Globallookpress.com

Отношения между странами Евросоюза и Россией могут ухудшиться. Об этом в ходе выступления на сессии Европарламента заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, отношения между ЕС и Россией находятся на «исторически наиболее низком уровне», поэтому исключить их дальнейшую эскалацию не представляется возможным. В связи с этим Боррель призвал союз подготовиться к «сложным моментам» в отношениях с Россией.

«Россия сама усиливает напряженность, проводит кампании по дезинформации. Нам следует избегать постоянного конфликта с Россией. Но именно Россия ведет себя с ЕС как с противниками. ЕС надо готовиться к сложным моментам в отношениях с Россией», — подчеркнул он.

Высказывание Борреля прозвучало 28 апреля в рамках сессии Европарламента в ходе слушаний, посвященных обстановке на границе с Украиной, дипломатическому конфликту с Чехией и ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Во время выступления дипломат также заявил, что Евросоюз не видит у России желания урегулировать конфликт в Донбассе.

Ранее Боррель призывал Москву воздержаться от деятельности, «угрожающей безопасности и стабильности в Европе». Так он прокомментировал обвинения Чехии в адрес Москвы из-за взрывов во Врбетице в 2014 году.

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