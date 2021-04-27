В ЕС призвали «не подливать масла в огонь» санкциями против России

В Европарламенте заявили, что новые санкции только «подольют масла в огонь» в отношениях с Россией. Об этом сказала депутат от объединения «Идентичность и демократия» Виржини Жорон, передает РИА Новости.

«Я не согласна с еще более серьезными санкциями против России. Я не вижу, каким образом санкции могут помочь что-либо решить», — отметила Жорон. Она подчеркнула, что в интересах Брюсселя искать пути улучшения и развития сотрудничества с Москвой. Депутат также призвала Европу начать думать и действовать независимо от решений США.

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В рамках апрельской пленарной сессии депутаты Европарламента планируют провести дебаты по вопросу отношений с Россией. 28 апреля с докладом на эту тему выступит верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Ожидается, что он затронет три ключевых проблемы: скандал вокруг причастности российской стороны ко взрывам в чешской Врбетице в 2014 году, обстановку на границе Украины и ситуацию с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Представитель ЕПН выразил несогласие с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг Алексея Навального.