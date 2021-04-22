Украина призвала Евросоюз отключить Россию от SWIFT

Украина призвала Евросоюз (ЕС) рассмотреть возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Reuters.

С таким призывом глава ведомства выступил на встрече министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 20 апреля.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин допускал появление в России альтернативы SWIFT. По его словам, появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. При этом он отметил, что Россия пока не намерена отказываться от SWIFT.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.