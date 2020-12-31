Экономист рассказал о последствиях «невиданных» санкций США для России

Если США отключат Россию от системы международных платежей SWIFT, это повлечет проблемы в международных расчетах и панику на валютном рынке. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Однако, уверен он, после короткого периода колебаний валютный курс придет в норму, а расчеты будут вестись через альтернативные системы. В частности, Тузов указал на то, что все ведущие российские банки и компании подключены к альтернативе SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Также экономист назвал препятствием для «невиданных» санкций то, что Вашингтон имеет только гипотетическое влияние на расположенный в Бельгии SWIFT.

Эксперт отметил, что если в 2021 году Россия будет придерживаться своей стратегии и перейдет на цифровой рубль, необходимость в SWIFT отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без нее.

12 декабря России предрекли новые санкции после прихода к власти избранного президента США Джо Байдена. Специалисты отмечают, что США могут ударить по самым болезненным для России точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок, отключить страну от системы международных платежей SWIFT или запретить какие-либо операции с российскими долговыми бумагами. Так, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев заявил, что потенциальная угроза отключения от SWIFT «продолжает нависать дамокловым мечом» над российской экономикой. При этом он добавил, что, хотя данная мера и замедлит работу российских финансовых учреждений, они смогут справиться с этим.