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В Европарламенте захотели отключить Россию от SWIFT

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), захотела отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил представитель партии на брифинге в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

Представитель ЕПН выразил сожаление в связи с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). По его словам, фракция выступает за расширение ограничений в отношении России. В частности, меры могут коснуться российских олигархов, а также включать в себя запреты на поездки и даже отключение России от SWIFT.

26 апреля начинается пленарная сессия Европарламента, она продлится до 29 апреля. Как ожидается, глава евродипломатии Жозеп Боррель выступит перед депутатами с докладом об отношениях с Россией.

5 апреля заместитель главы МИД Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

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