В Совфеде ответили на призыв Украины отключить Россию от SWIFT

Заявление Украины об отключении России от SWIFT — очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть русофобию. Так член Совета Федерации Константин Косачев ответил на соответствующий призыв Киева, передает РИА Новости.

Очередное заявление господина Кулебы - это очередное сотрясание воздуха в стремлении продвинуть единственный востребованный продукт — русофобию, — сказал он. По словам Косачева, в Евросоюзе есть спрос на этот товар, и он весьма высок.

Сенатор указал, что в отношениях ЕС и России должен сохраняться здравый смысл и профессионализм, и со стороны Москвы есть и то, и другое.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от системы международных платежей SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы.

В начале апреля замглавы МИД Александр Панкин допустил появление в России альтернативы SWIFT. По его словам, это станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. При этом он указал, что Россия пока не намерена отказываться от SWIFT.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.