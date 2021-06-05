Отключение России от платежных систем допустили

Международное рейтинговое агентство Moody's допустило отключение России от международных платежных систем. И это стало одним из факторов, повлиявших на то, что агентство подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на уровне Baa3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Кроме того, на это решение повлияли низкий уровень госдолга и подверженность политическим рискам, в том числе санкциям.

С призывом отключить Россию от SWIFT ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.

О перспективе отключения говорили в Кремле. «Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России незаконными, с точки зрения международного права, мерами», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, альтернативой могла бы стать отечественная система «Мир». Также Москва допускает вероятность принудительного отключения от международной системы банковских транзакций SWIFT. В таком случае Россия «будет задействовать другие возможности».

Центробанк, в свою очередь, успокоил россиян по поводу возможного отключения страны от основных международных платежных систем. Рисков отключения в настоящий момент регулятор не наблюдает.