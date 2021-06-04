Постпред России при ЕС прокомментировал призыв отключить Россию от SWIFT

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в кулуарах ПМЭФ прокомментировал призыв объединения отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. Его слова передает РИА Новости.

Журналисты задали ему вопрос, ощущает ли Москва угрозу от подобных заявлений западных политиков. «Нет, мы не ощущаем [угрозы]. Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой», — подчеркнул Чижов.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин оценил возможные последствия отключения России от системы. По его словам, это приведет к убыткам компании в финансовом и имиджевом плане. Дипломат пояснил, что для введения этой меры должен существовать какой-то очень весомый повод, значимость которого превысит все убытки, риски и потери.

С призывом отключить Россию от SWIFT ранее выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что это не входит в компетенции ЕС.