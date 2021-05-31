В ЕС назвали условие отключения России от SWIFT

Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва назвал условие отключения России от SWIFT. Его цитирует ТАСС.

На пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым он подчеркнул, что отключение от системы может произойти только после обсуждения в ЕС.

«Какое-то решение Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами», — заключил министр.

Ранее глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский рассказал о подготовке Москвы к отключению от SWIFT. В частности, в стране уже началась работа по созданию альтернативной системы.

Опасения российской стороны связаны с угрозами Евросоюза. Так, в апреле депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий ЕС обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов, а также запретить им въезд на территорию стран объединения.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

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