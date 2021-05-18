В ЦБ рассказали о действиях России в случае отключения от SWIFT

ЦБ не видит рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT, но если это произойдет, то его заменит российский аналог. О таких действиях рассказала первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, пишет РИА Новости.

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Она отметила, что Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работает, а весь внутрироссийский трафик в случае негативного сценария можно спокойно перевести на отечественную систему. Зампред регулятора добавила, что у ЦБ есть прямой контакт со штаб-квартирой и московским офисом SWIFT — там заявляют, что все будет работать штатно.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российское правительство ведет подготовку к возможному отключению от SWIFT. Москва изучает варианты сопряжения СПФС с зарубежными системами, например, европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS.

Ранее депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из России, отключить страну от SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС.