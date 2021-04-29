Европарламент принял резолюцию о мерах в отношении России

Депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

За принятие документа «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику» проголосовали 548 членов парламента из 686, 25 человек высказались против, остальные — воздержались.

Согласно резолюции, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.

Кроме того, в резолюции ЕС призвал Кремль вывести войска с территории ДНР, выполнять Минские соглашения и конструктивно участвовать в диалоге «нормандского формата».

Ранее с призывами отключить страну от платежной системы выступила крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать, как и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».