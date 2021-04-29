Кремль оценил угрозу отключения от SWIFT

Гипотетические рассуждения о замене международной платежной системы SWIFT неуместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Все должны понять, что Россия сильная самодостаточная страна, а это лишь одна из услуг», — оценил угрозу отключения от SWIFT официальный представитель Кремля. Он добавил, что заменители этой системы будут найдены очень быстро.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если это произойдет, то появится угроза полноценной экономической войны. «Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости», — отметил он.

С призывами отключить страну от платежной системы выступила крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП). Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать, как и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.