В Госдуме заявили об угрозе экономической войны

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что если Россию отключат от платежной системы SWIFT, то появится угроза полноценной экономической войны, пишет РИА Новости.

«Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости», — отметил он. Слуцкий добавил, что такая мера «не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнерам, таких на Западе более чем достаточно».

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — предложила отключить Россию от SWIFT. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позже признал, что ЕС не может этого сделать, как и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2».

Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что у страны готов дубликат SWIFT. «Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты — наличку в чемоданах возить?» — сказал он. Джабаров добавил, что Европарламент превратился в «очаг русофобии».

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.