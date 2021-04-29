В Совфеде отреагировали на проект резолюции Европарламента по России

Резолюция Европарламента по России не имеет юридической силы и направлена против интересов самих европейцев. Так на нее отреагировал член Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Комментируя предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, Джабаров заявил, что у страны готов дубликат данной системы. «Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты — наличку в чемоданах возить?» — сказал он.

Джабаров добавил, что Европарламент превратился в «очаг русофобии».

28 апреля сообщалось, что Европарламент разработал проект резолюции, в которой кроме отключения России от SWIFT предлагается отказаться от российских нефти и газа. Документ собирались принять позднее в тот же день по итогам пленарной сессии. Страны ЕС не обязаны его исполнять.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

Напряженность в отношениях России и стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта.