Россия
 
Последние новости
«Аллигатор» ВКС России заметили над боестолкновниями в Сирии
Получивший помилование от Трампа рэпер приговорен к новому сроку
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Ургант пошутил об отношениях Лободы и лидера Rammstein
Россиян предупредили о новом скачке спроса на жилье
Загадочным пульсациям умирающих звезд нашли объяснение
Россиян предупредили об опасности определенного вида пота
В России ужесточат наказание за «серую» зарплату
ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде отреагировали на проект резолюции Европарламента по России

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Резолюция Европарламента по России не имеет юридической силы и направлена против интересов самих европейцев. Так на нее отреагировал член Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

Комментируя предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, Джабаров заявил, что у страны готов дубликат данной системы. «Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты — наличку в чемоданах возить?» — сказал он.

Джабаров добавил, что Европарламент превратился в «очаг русофобии».

28 апреля сообщалось, что Европарламент разработал проект резолюции, в которой кроме отключения России от SWIFT предлагается отказаться от российских нефти и газа. Документ собирались принять позднее в тот же день по итогам пленарной сессии. Страны ЕС не обязаны его исполнять.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

Напряженность в отношениях России и стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Боррель допустил ухудшение отношений Евросоюза и России
Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции
В Европе пожалели о текущем уровне отношений с Россией