В Европе пожалели о текущем уровне отношений с Россией

Европейский парламент (ЕП) пожалел о текущем уровне отношений с Россией. Об этом сообщается в проекте резолюции законодательного органа, передает РИА Новости.

В ЕП подчеркнули, что ответственность за современное состояние взаимодействия между Европой и Москвой лежит на российской стороне. Отмечается также, что кризис в отношениях вызван «агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран — членов ЕС».

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В резолюции предлагается отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа. Документ Европарламент намерен принять позднее 28 апреля по итогам пленарной сессии. Страны ЕС не обязаны ее исполнять.

Ранее в ЕС отметили, что отношения с Россией могут еще больше ухудшиться, хотя и находятся на «исторически наиболее низком уровне».

Напряженность в отношениях России и стран Запада возросла из-за ухудшения ситуации на юго-востоке Украины в конце марта. Киев и непризнанные республики Донбасса сообщили об участившихся обстрелах, разведывательных действиях и перемещении военной техники в районе линии разграничения. Украинские власти после этого обвинили Москву в наращивании военного присутствия на границе между странами. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.

Взаимодействие с Западом осложнил дипломатический кризис в отношениях Москвы и Праги. Чешские власти обвинили Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. После этого страны «обменялись» высылкой дипломатов. Чехию поддержали США, Болгария, Украина, Польша, Словакия, страны Прибалтики — они также выслали российских дипломатических сотрудников.