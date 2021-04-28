Россию перепутали с Турцией в Европарламенте

На пленарной сессии Европарламента в Брюсселе перепутали Россию и Турцию. Во время выступления оговорился верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, на это обратило внимание агентство ТАСС.

В начале сессии, посвященной проблемным вопросам во взаимодействии с Москвой, Боррель заявил: «[Развитие] наших отношений с Турцией показывает, что (...) наши отношения с Россией продолжают ухудшаться». После оговорки он продолжил выступление, не исправившись.

Ранее дипломат отметил, что отношения между странами Евросоюза и Россией могут еще больше ухудшиться, хотя и находятся на «исторически наиболее низком уровне». Он также отмечал, что у Москвы не увидели стремления урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе.

28 апреля в рамках пленарной сессии депутаты Европарламента провели дебаты по вопросу отношений с Россией. Боррель анонсировал несколько ключевых проблем доклада: скандал вокруг предполагаемой причастности российской стороны к взрывам в чешской Врбетице в 2014 году, напряженность на российско-украинской границе и ситуация с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).