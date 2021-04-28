Евросоюз не увидел у России желания урегулировать конфликт в Донбассе

Евросоюз не разглядел стремление урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе у российской стороны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

«До настоящего момента Россия не продемонстрировала никакого желания к прекращению конфликта», — подчеркнул он в ходе выступления на сессии Европарламента.

Упрекнув Россию в пренебрежении Минскими соглашениями, он подчеркнул, что Брюссель настроен улучшать отношения с Москвой лишь в том случае, если она будет уважать европейские ценности. «Мы готовы улучшать отношения с правительством России, если необходимо и возможно, если они продемонстрируют реальную заинтересованность. И, конечно же, [это возможно] только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов», — добавил он, отметив, что в настоящий момент не исключает продолжение деградации отношений между Москвой и Брюсселем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность вооруженного столкновения в Донбассе. Дипломат подчеркнул, что войны можно и нужно избежать.

Комментируя текущую ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ватикане. Он пояснил, что Святой Престол является идеальным местом для диалога о мире, а между Киевом и Москвой давно не было настоящего прямого общения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.