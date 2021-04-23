ЕС попросил Россию предупреждать о перемещениях войск

В ЕС попросили, чтобы Россия предупреждала о масштабных перемещениях войск у границ. Об этом РИА Новости заявил представитель Еврокомиссии.

Европейские страны считают, что в противном случае подобные действия Москвы нарушают ее международные обязательства.

«Такие крупномасштабные перемещения войск без предварительного уведомления не соответствуют международным обязательствам России, усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности», — отметил представитель Еврокомиссии.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что собираются проследить за отводом российских войск от границ с Украиной. Россию также призвали пересмотреть решение, согласно которому части акватории Черного моря будут закрыты. Речь идет об участке в районе Крыма.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии соприкосновения.

Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным». Киев призвали «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.