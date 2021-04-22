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Шойгу приказал отвести войска с «южных рубежей» страны

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Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверку войск Южного и Западного военных округов и приказал отвести их с «южных рубежей» страны в пункты постоянной дислокации. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РБК.

По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля. При этом Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск поставлена задача провести детальный анализ прошедшей проверки и подвести ее итоге.

В целом же, отметил Шойгу, российская армия хорошо справилась с маневрами. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны», — подчеркнул министр обороны.

В частности, пояснил он, в ходе учений удалось отработать действия по противодесантной обороне побережья и испытать «новейшие и перспективные образцы вооружения» российского производства, в том числе беспилотники «Иноходец», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» и патрульные катера «Раптор».

Россия 22 апреля начала масштабные учения своих Вооруженных сил в Крыму. Сообщалось, что в общей сложности в них принимают участие 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск. В частности, в маневрах задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Шойгу лично прилетел на основной этап учений.

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