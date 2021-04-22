Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прилетел в Крым на основной этап учений войск Южного военного округа (ЮВО) и ВДВ, которые проводятся в ходе внезапной проверки боеготовности. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что министр осмотрел с воздуха районы дислокации соединений и боевой техники, а также проконтролировал готовность морской и сухопутной группировок. Командующий ЮВО генерал-полковник Александр Дворников доложил Шойгу о планах действий войск во время учений.

Ранее в ведомстве рассказали, что в учениях, которые пройдут на полигоне «Опук», примут участие общевойсковые подразделения, части ВВС и ПВО, боевые корабли, береговые войска Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии, а также Воздушно-десантные войска. Накануне корабли вышли в район проведения учений, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации.

В начале апреля Сергей Шойгу объявил о начале проверки боевой готовности российской армии. Войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Проверка затронет все виды и рода войск Вооруженных сил России.