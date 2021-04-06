Россия
 
Последние новости
Родившую от школьника россиянку приговорили к колонии
Француженки массово потребовали больше прав на аборты
Среди американских военных зафиксировано рекордное количество самоубийств
Депутата обокрали в московском фитнес-клубе 
Россиянин столкнул пассажира метро на рельсы и попал на видео
Названо число украинок среди задержанных в Дубае за обнаженную съемку
Инфекционист оценил возможность резкого роста заболеваемости COVID-19 в России
Украинская разведка обвинила Россию в стягивании войск к границе
В США назвали «Бурлак» секретной заменой Т-14 «Армата»
Новости партнеров
Прослушать новость

Шойгу объявил проверку боевой готовности российской армии

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия начала проверку боевой готовности армии. Об этом объявил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам Шойгу, войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Он потребовал обеспечить «качество занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и техники».

Учения проходят на территории всех военных округов и Северного флота, в районах Крайнего Севера, на Курильских островах и Камчатке. Всего в апреле будет проведено 4048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы. Все виды и рода войск ВС России будут проверены.

В Восточном военном округе в рамках мероприятий проводится проверка комиссией Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский. В остальных военных округах и на Северном флоте контрольные проверки проводятся под руководством командующих.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России создадут дивизию для охраны берегов Чукотки
Раскрыты планы применения F-35 против России
Армия США показала «будущую битву» с Россией