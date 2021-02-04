В России создадут дивизию для охраны берегов Чукотки

Минобороны начало формировать новую дивизию для охраны береговой линии на Чукотке, пишут «Известия» со ссылкой на источники в министерстве.

Военная часть будет патрулировать побережье вдоль Северного морского пути и до острова Врангеля. Военные смогут прикрывать находящиеся в регионе объекты ПВО и обеспечат безопасное судоходство по Севморпути.

Первый полк береговой охраны был создан в конце 2020 года. В распоряжении дивизии специальная техника: снегоходы, полевые столовые-вездеходы, модульные системы жизнеобеспечения.

Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с изданием отметил, что переход кораблей Северного флота в Тихий океан через Чукотку отрабатывался российской армией на учениях «Восток-2018». По его словам, прохождение этого маршрута — это крупная стратегическая задача для отечественного флота. «На Чукотке важно иметь соединение, которое способно обеспечить и оборону, и прикрытие этого направления», — добавил он.

С 1980-х годов до середины 1990-х в округе несла службу 99-я мотострелковая дивизия. Других серьезных сухопутных сил последние десятилетия там не было. Дивизию береговой охраны на Чукотском направлении изначально планировали создать в 2018 году.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



